ادي كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي وبعض التدريبات في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يخضع له؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مطولة مع اللاعب عقب انتهائه من البرنامج العلاجي؛ للاطمئنان على حالته.
وأكّد الجهاز الطبي على تحسن حالة «نيدفيد» بشكل كبيربعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة أن ركبة اللاعب تحسنت بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي.
ويخضع «نيدفيد» لبرنامج تأهيلي محدد من جانب الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الاهلي .. جلسة علاج طبيعي لنيدفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.