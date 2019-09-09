سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو يهددان عرش أحمد حسن

شارك الاسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، في فوز منتخب بلاده على جزر فارو بالامس، وهو الفوز السادس لمنتخب اسبانيا ضمن المجموعه السادسة بالتصفيات المؤهلة الي يورو 2020.

وحملت مباراة جزر الفارو رقم مميز لراموس حيث شارك مع المنتخب الاسباني في 167 مباراة، ويعادل بها رقم ايكر كاسياس ، ليتقدم إلى المركز التاسع في قائمة اكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلده والتي يتصدرها احمد حسن نجم منتخب مصر السابق.

وشارك نجم منتخب مصر في 184مباراة دولية، كأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم، متفوقًا بـ 17 لقاء عن قائد منتخب إسبانيا.

وأمام راموس فرصة لتخطي رقم أحمد حسن، خاصة وإنه من المتوقع

أن يخوض 4 مباريات دولية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، في التصفيات الاوروبية، وفي حال وصول إسبانيا إلى أدوار متقدمة من يورو 2020 حال تأهله، فربما يشارك في 6 أو 7 لقاءات مما قد يجعل تهديد رقم أحمد حسن مسألة وقت.

كما أن كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس وقائد منتخب البرتغال رفع رصيد الي 159 مباراة دولية، متساويًا مع الحارس المصري عصام الحضري في المركز السادس عشر عقب مشاركته مع منتخب بلده امام نظيره الصربي والتي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن التصفيات المؤهلة

إلى يورو 2020

ويستعد رونالدو لمواجهة بلمنتخب الليتواني مساء غد الثلاثاء، ليرفع عدد مواجهاته الدولية إلى 160 مواجهة.

وعلي الرغم من وصول رونالدو الي ورغم وصوله إلى 34 عامًا الا انه لاي يزال أحد أبرز لاعبي العالم، وترشح ضمن القائمة النهائية لجائزتي أفضل لاعب في العالم وأوروبا، مما يجعل استمراره في الملاعب لبضع سنوات أمرًا متوقعًا.

وفيما يلي قائمة أكثر لاعبي العالم على صعيد المشاركات الدولية:

1- المصري أحمد حسن "معتزل": 184 مباراة

2- السعودي محمد الدعيع "معتزل": 178 مباراة

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3- المكسيكي كلاوديو سواريز "معتزل": 177 مباراة

4- الإيطالي جيانلويجي بوفون "معتزل": 176 مباراة

5- الكويتي بدر المطوع: 176 مباراة

5- العماني أحمد مبارك: 176 مباراة

7- المصري حسام حسن "معتزل": 170 مباراة

8- الإكوادوري إيفان هورتادو "معتزل": 168 مباراة

9- الإسباني سيرجيو راموس: 167 مباراة

10- الإسباني إيكر كاسياس "معتزل": 167 مباراة

11- اللاتفي فاتاليس أستافييس "معتزل": 167 مباراة