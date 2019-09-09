تدريبات تأهيلية لسعد سمير ومحمد محمود على هامش مران الأهلي

أدي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهم التأهيلية، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش.

وقام الثلاثي بأداء جلسة في الجيم

مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي؛ لتجهيز الثلاثي للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

هذا، وأدى الأهلي مرانه، مساء

اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف تحت، إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل، لمواجهة كانو سبورت يوم ١٤ من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا. ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

