مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للشناوي وإكرامي

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاضا تدريبات استشفائية، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ للتحضير لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
وقام الثنائي بالجري حول الملعب، وأدّيا فقراتٍاستشفائيّـةٍ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
واشتكى الشناوي من كدمة في الكتف خلال مران الفريق الذي أقيم أمس، وفضّـل الجهاز الفني عدم المجازفة به، وخرج قبل نهاية المران لأداء برنامج علاجي، وتحسّنت حالتهبشكل كبير، وأدى اليوم تدريبات خفيفة وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي.
فيما خاض على لطفي وأحمد طارق سليمان، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.
ويستعد الأهلي للسفر إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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