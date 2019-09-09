فايلر يعقد جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ علي هامش مران الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم ١٤ من سبتمبر الجاري

في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. وأطلع عبدالحفيظ المدير الفني على كافة التفاصيل الخاصة برحلة غينيا الاستوائية، والترتيبات الإدارية التى جرت خلال الأيام الماضية قبل سفر البعثة، صباح الأربعاء المقبل.

هذا، ويتوجه سيد عبدالحفيظ، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري، إلى غينيا الاستوائية، اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي، والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية؛ سواء المتعلقة بحجز ملاعب التدريب أو فندق الإقامة ووسائل الانتقال.

ويواصل الأهلي مرانه، اليوم، على ملعب التتش، حيث خاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الفقرات الفنية والخططية.