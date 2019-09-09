اخبار الرياضه

جريزمان يحمل زوجته مسئولية إهداره ركلة الجزاء أمام ألبانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ألقى المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب الإسباني، باللوم علي زوجته بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا، والذي انتهى بفوز

الديوك بأربعة أهداف مقابل هدف في تصفيات يورو 2020.

وقال جريزمان مازحًا "لا أعرف ماذا حدث، لكن ربما

يرجع سبب إهدار ركلة الجزاء إلى أن زوجتي لم تكن تشاهد المباراة".

وتابع: "كنت أشعر بالحيوية في هذه المباراة ولكن لا يمكنني التسجيل بشكل دائم، هذا سيئ للغاية، وعليَّ التدرب على تسديد ركلات الجزاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريزمان يحمل زوجته مسئولية إهداره ركلة الجزاء أمام ألبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا