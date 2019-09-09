جريزمان يحمل زوجته مسئولية إهداره ركلة الجزاء أمام ألبانيا

ألقى المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني، باللوم علي زوجته بعد أن أهدر ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده أمام ألبانيا، والذي انتهى بفوز

الديوك بأربعة أهداف مقابل هدف في تصفيات يورو 2020.

وقال جريزمان مازحًا "لا أعرف ماذا حدث، لكن ربما

يرجع سبب إهدار ركلة الجزاء إلى أن زوجتي لم تكن تشاهد المباراة".

وتابع: "كنت أشعر بالحيوية في هذه المباراة ولكن لا يمكنني التسجيل بشكل دائم، هذا سيئ للغاية، وعليَّ التدرب على تسديد ركلات الجزاء".