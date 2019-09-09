وزير الرياضة رئيساً لإحدى لجان تقييم المرشحين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كرئيس شرفي لإحدى لجان تقييم المرشحين للانضمام للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب .

قال وزير الشباب والرياضة،" إن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري في الدولة"، مشيرا إلى أن الشباب هم أساس ومحور وشريك في وضع ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم

أحد أولويات القيادة السياسية منذ تولى مسئولية الوطن.أشاد "صبحي"، بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة من خلال البرامج التي تقدمها ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء الجهاز الحكومي على كافة الأصعدة.استمع الدكتور أشرف صبحي لشرح تفصيلي عن طريقة التسجيل في البرنامج وكيفية اختيار المرشحين وأهداف البرنامج وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب للطلاب داخل الأكاديمية.ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن البرنامج يهدف إلى إكساب العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، والتعرف على النظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، وتأهيل الملتحقين بالبرنامج من كوادر الصف الثاني بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل.الجدير بالذكر أن آلية القبول للبرنامج هي أن يجتاز المتقدم عدة مراحل وهى" تقييم استمارات المتقدمين، اختبارات اللغة العربية والثقافة العامة، اختبار السمات الشخصية، المقابلة الشخصية".