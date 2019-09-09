مدرب صن داونز يهنئ الزمالك ببطولة كأس مصر

قدم بيتسو موسيمانى، مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقى التهنئة الي مدرب نادي الزمالك الصربي ميلوتين سريدفويتش الشهير بـ"ميتشو".
وذلك عقب تحقيق نادي الزمالك الفوز ببطولة كأس مصر على حساببيراميدز بثلاثية نظيفة فى نهائى الكأس مساء أمس الأحد
ووجه موسيماني، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، رسالة تهنئة لمدرب الزمالك الجديدبعد حصوله على لقب كأس مصر أمس، بعد الفوز على بيراميدز 3-0 بملعب برج العرب.
ونشر موسيماني تغريدة من الحساب الرسمى لنادى الزمالك على "تويتر" تتضمن جانبا من احتفالات الفريق بلقب كأس مصر وكتب عليها، "تهنئة كبيرة للزمالك وميتشو".
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