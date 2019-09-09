إيهاب جلال يتفوق على حسن شحاته في سباق تدريب مصر

تفوق المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي “إيهاب جلال” على الأسطورة “حسن شحاته” في سباق تدريب المنتخب المصري الأول خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، بعدما أجمع عدد من مسؤولي اتحاد الكرة على اسم إيهاب جلال.

وأقيل المدير الفني المكسيكي “خافيير أجيري” من تدريب مصر عقب الخروج المدوي للفريق من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 على يد منتخب جنوب أفريقيا (البافانا بافانا) في الدور ثمن النهائي.

واتفقت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني” على تعيين مدير فني وطني منذ توليهم المسؤولية في شهر أغسطس الماضي.

ويتجه مسؤولو الاتحاد المصري بشكل كبير نحو تعيين إيهاب جلال الذي ارتفعت أسهمه وتزايدت بشكل واضح بعد عدة جلسات.

لكن الاتفق لم يتم حتى هذه اللحظة، وقد يظهر منافس جديد لإيهاب جلال في قائمة المدربين المرشحين لهذه المهمة الصعبة.

وتشير كافة المصادر الصحفية إلى أن إيهاب جلال سيبقى طرف ثابت في المنافسة على تدريب المنتخب أمام أي مرشح آخر يظهر في الصورة خلال الأيام القادمة.

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وأكد مصدر لـ MercatoDay داخل اتحاد الكرة، وجود خلافات بين مسؤولي الاتحاد وإيهاب جلال بشأن أعضاء الجهاز المعاون، وهو ما يُعطل اتمام الاتفاق حتى الآن.

وأوضح مصدر MercatoDay “إيهاب جلال يريد اختيار جهازه الفني حسب وجهة نظره، لكن اتحاد الكرة يود فرض أسماء بعينها على الجهاز، وهذا الأمر لم يعارضه حسن شحاته”.

وترددت أنباء عن نية الاتحاد وضع “عصام الحضري” في الجهاز الفني كمدرب حراس مرمى، وهو الأمر الذي رفضه إيهاب جلال ووافق عليه حسن شحاته.

تجدر الإشارة إلى احتلال إيهاب جلال لمركز الوصافة في الدوري المصري الممتاز خلف الأهلي رفقة مصر المقاصة، في موسم 2017/2016.

وفي مطلع عام 2018 قرر إيهاب جلال الموافقة على تدريب الزمالك، إلا أنه استقال بعد ضغط مرتضى منصور بسبب سوء النتائج، ليرحل إلى الدوري الليبي ومنه عاد إلى المصري البورسعيدي، وحقق مع الأخير نتائج مميزة وضعته في المركز الرابع بموسم 2019/2018 ليتأهل إلى بطولة “الكونفدرالية”.