في غمرة الاحتفالات .. نادال يتذكر ابن صديقه المغربي “المُتوفي”

في غمرة احتفالاته بتتويجه بلقب دورة أمريكا المفتوحة للتنس، وجه نجم التنس الإسباني رافاييل نادال رسالة لصديقه المغربي، نجم التنس السابق والمحلل الحالي، كريم العلمي، الذي كان قد فقد نجله في حادثة سير مميتة.

وبعد فوزه في المباراة النهائية لدورة أمريكا المفتوحة للتنس على حساب الروسي دانييل ميدفيديف، قال الماتادور الإسباني رافاييل نادال :” لا أريد أن تفوتني الفرصة لكي أتذكر حادثا مؤسفا تعرض له صديقي كريم العلمي منذ أسابيع، وذلك بفقدانه ابنه .. أرسل تحية وعناقا حارا له ولعائلته”.