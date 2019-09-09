رياضة | "صفقة مدوية".. ريال مدريد يحدد البديل في حالة فشل التعاقد مع بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة مدوية".. ريال مدريد يحدد البديل في حالة فشل التعاقد مع بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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قالت صحف فرنسية، أن نادي ريال مدريد يجهز خطة بديلة في حالة فشل التعاقد مع الدوي الفرنسي بول بوجبا في الصيف المقبل، خاصة بعد ظهور أنباء عن وجود مفاوضات بين لاعب خط وسط منتخب فرنسا، وبين إدارة ناديه مانشستر يونايتد من أجل تجديد عقده مع النادي الإنجليزي لأطول فترة ممكنة.

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وفي هذا الصدد، قال موقع "لو 10" الفرنسي، أن ريال مدريد قد حدد اللاعب، كريستيان إريكسن، ليكون هو الهدف القادم في حالة فشل التعاقد مع بول بوجبا، وخاصة لكون اللاعب الدنماركي الذي يلعب في صفوف نادي توتنهام، أصبح بإمكانه الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي دون مقابل في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع السبيرز في الصيف القادم، وحتى الآن لم يتم بعد الإعلان عن تجديد العقد.

وأشار الموقع الفرنسي، أن الدنماركي يرحب دومًا باللعب في صفوف ريال مدريد، ويرى النادي الملكي هو أفضل مكان ينتقل له بعد ختام مسيرته مع توتنهام، خاصة مع وصوله إلى سن ال28 هذه الأيام، ويرغب في أن يخوض تحدي جديد مع نادي عملاق مثل ريال مدريد.

وأشارت التقارير الصحفية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد الحصول على خدمات مواطنه بول بوجبا بكل تأكيد، ويجعله كخيار أول وأساسي بالنسبة له فيما يتعلق بتدعيم خط الوسط، ولكن زيدان لا يمانع في الحصول على خدمات إريكسن في حالة لم تنجح الإدارة في إقناع بول بوجبا.