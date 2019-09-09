رياضة | رسميا.. إيقاف لاعب النصر وتغريمه 50 ألف درهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إيقاف لاعب النصر وتغريمه 50 ألف درهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، إيقاف لاعب النصر مهند خميس مباراة واحدة وتغريمه 50 الف درهم؛ لتعديه باللكم على لاعب شباب الأهلي، فيدريكو كارتابيا، أثناء اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الأخيرة لكأس الخليج العربي.

وأوضحت لجنة الإنضباط أن العقوبة التي تعرض لها اللاعب جاءت بناء على تقرير مقدم من حكم المباراة؛ حيث شهدت الدقيقة 24 من زمن المباراة طرد اللاعب مهند خميس إثر قيامه بالاعتداء على اللاعب فيدريكو كارتابيا وسط الملعب بدون كرة وتلقى البطاقة الحمراء.

والجدير بالذكر أن لاعب النصر كان قد انتقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية لإشتباه في إصابته بإرتجاج في المخ؛ إثر احتكاك بينه وبين اللاعب كارتابيا وسط الملعب، والذي إنتهى باعتدائه على لاعب الشباب

وأصيب خميس بفقدان مؤقت للذاكرة، حيث لم يتعرف على أحد في غرفة تبديل الملابس قبل أن تبدأ حالته الصحية في التحسّن.

