رياضة | لا بديل عن الصفقة الأهم.. بيريز يضع ميزانية ضخمة للتدعيم الأكبر في ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني يسعى لتسخير كل إمكانياته المادية من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده للتعاقد مع الفرنسي مبابي في الصيف المقبل وأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حدد النجم الفرنسي بأن يكون هدفه الأول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد فشل ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المنصرم قرر الملكي تركيز اهتمامه على النجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما.

وعلى نفس الجانب، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي المتوج ببطولة كأس العالم 2018 تعني أن الملكي كان دائما المرشح الثاني بعد برشلونة في الصراع على ضم نيمار.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن زين الدين زيدان جعل مبابي هدفه الأول في الميركاتو الصيفي المقبل في صيف 2020 حتى قبل مواطنه الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي سجل في الموسم الماضي 39 هدفا وساهم في صنع 17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، كما سجل في الموسم الحالي هدفين حتى الآن.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن مبابي سيغيب عن المسابقات والمباريات لمدة شهر تقريبا بسبب تعرضه لإصابة في فخذه أثناء مباراة فريقه أمام تولوز في الدوري الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان أقنع مبابي بالرحيل إلى قلعة سانتياجو برنابيو ويبدو أن جماهير ريال مدريد تدعم ذلك أيضا، حيث هتفوا باسم مبابي أثناء الإعلان عن ضم البلجيكي إيدين هازارد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سام جيرمان في عام 2022 كما أنه من الواضح أنه متردد في توقيع عقد جديد مع النادي الباريسي.