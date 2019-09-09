رياضة | ميسي يفاجئ جماهير برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفاجئ جماهير برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعتاد على أن يعيش دور "البطل الخارق"، الذي يأتي في الوقت المناسب ليفعل الأشياء التي لا يستطيع غيره فعلها، هذه هي قصة ليونيل ميسي مع برشلونة بإختصار شديد، فاللاعب الأرجنتيني فاجئ الجميع من جديد مع ظهور تقارير جديدة حول موعد عودته من الإصابة.

الصحف الكتالونية أعلنت عن إقتراب عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة، وربما تكون مباراة فالنسيا هي أول مباراة تشهد ظهور ميسي مع البلوجرانا في هذا الموسم، وهو ما يؤكد بأن عودة ليونيل قد جاءت في التوقيت المناسب، حيث ينتظر نادي برشلونة شهر صعب للغاية في شهر سبتمبر، وهذا بعدما تقرر بأن يخوض الفريق 7 مباريات خلال 3 أسابيع فقط، وأغلبها ستكون مباريات صعبة بالنسبة لفريق إرنستو فالفيردي.

برشلونة المنتعش بأخبار عودة ليونيل ميسي، سيلعب 5 مباريات في بطولة الليجا خلال هذا الشهر، وسيلعب مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات تحديدًا

وبحسب ما كشف عنه جدول برشلونة في شهر سبتمبر، فإن الفريق سيخوض مباريات فالنسيا ثم غرناطة ثم فياريال وخيتافي، وأخيرًا ستكون المباراة الأخيرة في الليجا خلال شهر سبتمبر هي مباراة إشبيلية، في حين سيلعب برشلونة مباراتين في دوري أبطال أوروبا، الأولى أمام دورتموند والثانية أمام إنتر ميلان.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون ليونيل ميسي قد تعافي بشكل كبير من الإصابة وأصبح جاهز للعودة إلى تدريبات الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لزميله المهاجم الأوروجوياني، لويس سواريز، والذي أصبح قريب هو الأخر من العودة للمشاركة في التدريبات مرة أخرى بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.