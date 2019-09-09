رياضة | 5 مصائب في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مصائب في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق برشلونة الإسباني لمواصلة الاستعداد والتحضير لمواجهة نظيره فريق فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني

ويواجه برشلونة صعوبة بالغة خلال الفترة الحالية قبل مواجهة فالنسيا خاصة وأن الفريق يعاني من 5 إصابات قوية داخل صفوف الفريق الأول.

البداية في الخط الهجومي والذي يفقد ثلاثة نجوم وهم الفرنسي عثمان ديمبلي وليونيل ميسي ولويس سواريز بسبب الإصابات المختلفة.

فيما يفقد برشلونة الثنائي الدفاعي صامويل أومتيتي والذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده فرنسا في تصفيات اليورو وهو نفس الأمر للبرتغالي سيميدو الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة صربيا.

وسيكون فالفيردي أمام مشكلة كبيرة حيث لا يزال ميسي وسواريز وديمبيلي غير جاهزين للمشاركة مع الفريق لعدم قدرتهم على التعافي من الإصابة.