رياضة | يوسف البلايلي يكشف لأول مرة تفاصيل إنتقاله للأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف البلايلي يكشف لأول مرة تفاصيل إنتقاله للأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم الدولي الجزائري، يوسف البلايلي، عن السر وراء إنتقاله إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي تحديدًا، رغم تحصله على عدد كبير من العروض من قبل أندية أخرى كبيرة سواء في أفريقيا أو في الخليج، ولكنه في النهاية أختار اللعب لصفوف الراقي.

وأشار البلايلي في تصريحاته عن سبب إختياره تمثيل النادي الأهل السعودي إلى إعجابه بمدى قوة الدوري السعودي، والذي يعد الأقوى الآن بين كل الدوريات العربية، ويضم نخبة كبيرة من اللاعبين المميزين

وعلق يوسف البلايلي عن سبب حدوث ذلك قائلًا، بأنه قد اختار الأهلي رغم تلقيه عدة عروض؛ وهذا بسبب رغبته في خوض التجربة في الدوري السعودي تحديدًا، حيث يملك الكثير من الأصدقاء في المملكة العربية السعودية، وهذه الأمور ساعدته كثيرًا في إختيار اللعب لمصلحة الراقي في الموسم الجديد.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية، بأنه يأمل في أن يقدم الإضافة المطلوبة خلال فترة تواجده في نادي أهلي جدة، وأن تكون تجرية مفيدة وتكلل بحصوله على الألقاب والبطولات.

ويذكر أن نادي أهلي جدة كان قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي عن نجاحه في الحصول على خدمات يوسف البلايلي قادمًا من صفوف نادي الترجي التونسي بطل أفريقيا، وهذا بعد المستوى المميز الذي قدمه البلايلي مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي فازت بها الجزائر.