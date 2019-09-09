رياضة | جلسة علاج طبيعي لنيدفيد في الجيم على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة علاج طبيعي لنيدفيد في الجيم على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مطولة مع اللاعب عقب انتهائه من البرنامج العلاجي؛ للاطمئنان على حالته.
وأكّد الجهاز الطبي على تحسن حالة «نيدفيد» بشكل كبير بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة أن ركبة اللاعب تحسنت بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي.
ويخضع «نيدفيد» لبرنامج تأهيلي محدد من جانب الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.
تدريبات استشفائية لإكرامي ولطفي
خاض شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ للتحضير لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.
وقام الثنائي بالجري حول الملعب، وأدّى فقراتٍ استشفائيّـةٍ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
واشتكى الشناوي من كدمة في الكتف خلال مران الفريق الذي أقيم أمس، وفضّـل الجهاز الفني عدم المجازفة به، وخرج قبل نهاية المران لأداء برنامج علاجي، وتحسّنت حالته بشكل كبير، وأدى اليوم تدريبات خفيفة وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي.
فيما خاض على لطفي وأحمد طارق سليمان، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.
ويستعد الأهلي للسفر إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.