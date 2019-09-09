رياضة | فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ وثلاثي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ وثلاثي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم ١٤ من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



وأطلع عبدالحفيظ المدير الفني على كافة التفاصيل الخاصة برحلة غينيا الاستوائية، والترتيبات الإدارية التى جرت خلال الأيام الماضية قبل سفر البعثة، صباح الأربعاء المقبل.



هذا، ويتوجه سيد عبدالحفيظ، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري، إلى غينيا الاستوائية، اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي، والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية؛ سواء المتعلقة بحجز ملاعب التدريب أو فندق الإقامة ووسائل الانتقال.



ويواصل الأهلي مرانه، اليوم، على ملعب التتش، حيث خاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الفقرات الفنية والخططية.



تدريبات استشفائية لثنائي الأهلي

خاض شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ للتحضير لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب، وأدّى فقراتٍ استشفائيّـةٍ؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي. Advertisements

واشتكى الشناوي من كدمة في الكتف خلال مران الفريق الذي أقيم أمس، وفضّـل الجهاز الفني عدم المجازفة به، وخرج قبل نهاية المران لأداء برنامج علاجي، وتحسّنت حالته بشكل كبير، وأدى اليوم تدريبات خفيفة وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي.

فيما خاض على لطفي وأحمد طارق سليمان، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

ثلاثي الأهلي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة

أدى سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهم التأهيلية، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش.

وقام الثلاثي بأداء جلسة في الجيم مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي؛ لتجهيز الثلاثي للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

هذا، وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف تحت، إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.