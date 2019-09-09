رياضة | عاجل.. برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن إصابة نجمه "المفاجئة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن إصابة نجمه "المفاجئة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا منذ قليل، بشأن إصابة نجمه المفاجئة قبل أيام قليلة من استئناف بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني منذ قليل: "إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي هي كدمة في القدم اليمنى وموعد عودته تعتمد على علاجه".

لقد تعين علي صامويل أومتيتي الحصول على مكان على مقاعد البدلاء لبرشلونة، حيث سجل كليمنت لينجليت مكانه بجانب جيرارد بيكيه في الدفاع، والآن تعرض الفرنسي لإصابة أخرى إن إصابة القدم ليست خطيرة للغاية لكنه اضطر لمغادرة معسكر فرنسا والعودة إلى برشلونة للعلاج.

وأصبح الفرنسي المفضل لدى المشجعين مع البلوجرانا لأدائه في موسمه الأول في الكامب نو، ولكن بدأ كل شيء في التحليق له في حملة 2017/18.

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لقد أصيب بإصابة في أوتار الركبة ضد سيلتا فيجو في ديسمبر ولم يعد إلا في الوقت المناسب ليصبح فريق ديدييه ديشامب في كأس العالم.

ضائع اومتيتي فقد مكانه في فريق برشلونة أمام اليجانس ولم يتمكن من الفوز بها بسبب نموذج مواطنه الذي لا تشوبه شائبة. هذه ليست نهاية العالم لوسط الوسط ، رغم ذلك.

لا يزال يحتاج المدرب فالفيردي إليه ، وإذا كان يمكنه العودة إلى ب في ألوان كتالونيا، إنه أكثر من قادر على طرد اومتيتي في الدفاع.

لم يكن برشلونة مقتنعًا بعرضه الدفاعي حتى الآن هذا الموسم ، ويمكن لـ المدافع الفرنسي تحسين الأمور إذا عاد إلى أفضل صوره وعاد إلى الفريق.