رياضة | مسؤول أهلاوي سابق يفجر مفاجأة في قضية "الربيعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أهلاوي سابق يفجر مفاجأة في قضية "الربيعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكاتب والناقد الرياضي ماجد الفهمي ومدير المركز الإعلامي السابق في النادي الأهلي، عن مفاوضات، إدارة نادي الهلال مع حارس مرمى الراقي، محمد الربيعي.

وقال ماجد الفهمي في تصريحات تليفزيونية: "قضي الأمر؛ الحارس الأهلاوي محمد الربيعي أصبح لاعبًا هلاليًا".

وأوضح الفهمي: "اللاعب هلالي إلا في حالة واحدة فقط، إذا عاد كل شيء إلى نصابه عن طريق الربيعي".

جدير بالذكر، أن عقد الربيعي مع الأهلي، ينتهي بختام الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال يناير القادم.

والجدير بالذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى تفاوض إدارة نادي الهلال، الربيعي، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة،

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وكشفت التقارير أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة، عبدالله بترجي، تزعم تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

وأكد الأهلي أن هذه المفاوضات الهلالية، جعلت الربيعي، يرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الراقي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020.

كما أكدت التقارير أن الربيعي مصر على الانتقال إلى الهلال، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.

وفي حالة أن تثبت تورط الهلال، في مفاوضات مع محمد الربيعي، قبل دخوله الفترة الحرة، فإنه سوف يكون معرض لعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.

وتنص لائحة الاحتراف المحلية والدولية، على ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.