رياضة | قبل مواجهة اليمن.. رينارد يكشف عن أهدافه مع المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة اليمن.. رينارد يكشف عن أهدافه مع المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي، بأنه قد وعد المسؤولين في المملكة بأن المنتخب سوف يقود المنتخب إلى التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، قطر 2022، وهذا بالإضافة إلى المنافسة بقوة على تحقيق لقب بطولة كأس أمم أسيا 2023، والتي تقام في الصين.

وقال رينار في مؤتمر صحفي سبق مباراة اليمن في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر: "نحن منتخب قرق للغاية، وسوف نعمل أنا والجهاز الفني على تحقيق حلم الجماهير السعودية، والتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة في قطر".

وأشار المدرب الفرنسي في تصريحاته عن رغبته الشديدة في أن ينجح مع المنتخب السعودي، ويبقى في المملكة لأطول فترة ممكنة، مشددًا على كونه قد أعطى وعود إلى المسؤولين في الاتحاد السعودي بأن يصبح الأخضر أقوي وصعب هزيمته.

وعن مواجهة اليمن المقبلة، قال هيرفي رينارد: "منتخب اليمن، منتخب قوي للغاية، ويملك إمكانيات وقدرات عالية للغاية، ونحن نحترمه كثيرًا، ولكننا سنلعب هذه المباراة من أجل تحقيق الإنتصار والفوز بالمباراة وحصد أول ثلاث نقاط لنا في هذه التصفيات".

يذكر بأن القرعة كان قد أوقعت المنتخب السعودي في مجموعة متوازنة بعض الشيء، وهي المجموعة الرابعة، وذلك بجانب 4 منتخبات أخرى، وهي أوزباكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين، وسيلعب المنتحب السعودي مباراته الأولى أمام منتخب اليمن، ثم يذهب إلى مقابلة سنغافورة، وبعد ذلك سيلعب في الجولة الثالثة أمام منتخب فلسطين، قبل أن يختم مباريات الذهاب باللعب أمام منتخب أوزبكستان، والذي يقود المدرب السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر.