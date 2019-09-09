رياضة | رسالة الترجي التونسي للزمالك بعد التتويج بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة الترجي التونسي للزمالك بعد التتويج بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ نادي الترجي التونسي نظيره الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية بالأمس.

تهنئة من الترجي للزمالك بعد التتويج بكأس مصر



كتب الحساب الرسمي للنادي التونسي: "منافس الترجي على السوبر الأفريقي فريق الزمالك المصري يحرز كأس مصر بعد فوزه الساحق على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة".



اختتم: "هنيئا له وللاعبنا السابق فرجاني ساسي، نلتقي في السوبر من أجل الزعامة الإفريقية إن شاء الله".

كان الزمالك فاز على بيراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب أمس.



ولم يحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد لقاء السوبر الافريقي حتى الآن بسبب المشكلة بين الترجي التونسي والوداد المغربي وهو ما أدى إلى غموض موقف اللقاء حتى الآن.



وكان الزمالك قد فاز بالكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي، فيما تجاوز الترجي التونسي عقبة الوداد.



ومن ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن المكافأة التي سيحصل عليها الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر.



وتوّج الزمالك بكأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

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وأكد المصدر أن المكافأة تصل إلى شهر من قيمة العقد بحسب الاتفاق بين الطرفين.



ووقع ميتشو مطلع الموسم الجاري لنادي الزمالك لمدة موسم واحد فقط بعد فسخ تعاقده مع أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي.



ويستعد الزمالك لمواجهة جينيرسون فوت يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.



في الوقت الذي أظهر الدولي المغربي أشرف بن شرقي تألقا كبيرا مع الزمالك خلال مواجهة بيراميدز أمس في نهائي كأس مصر الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



بن شرقي سجل هدفين في فوز الزمالك على بيراميدز بالنهائي بثلاثية نظيفة، ليقود الدولي المغربي فريقه لحصد كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخ النادي.



منذ قدوم اللاعب المغربي للزمالك، خاض 5 مباريات سجل 5 أهداف وصنع هدفين، فضلا عن صناعته لـ17 فرصة محققة على مرمى المنافسين.



سجل بن شرقي ثلاثة أهداف في ديكاداها الصومالي بالدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، وهدفين في مرمى بيراميدز بالمباراة النهائية بكأس مصر، ليتوج اللاعب بأول ألقابه المحلية رفقة الزمالك.