رياضة | يوفنتوس يدرس تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يدرس تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادى يوفنتوس الإيطالى فى تجديد تعاقده مع نجم خط وسط الفريق بليز ماتويدى، خلال الفترة الحالية بسبب إنتهاء تعاقده الصيف القادم 2020.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يسعى بقوة خلال الأيام المقبلة فى تدعيم صفوفه بتجديد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي للفريق بليز ماتويدى والذى ينتهى عقده مع النادى فى صيف 2020. Advertisements

وكانت مصادر مقربة من اللاعب قد أكدت أن ماتويدى يشعر بالراحه فى يوفنتوس هو وعائلته وأن ماتويدى يشعر بالهدوء فى إيطاليا وهو بطبعه هادئ.

وأشارت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي المدير ، سيعقد جلسة مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، لمناقشة العرض الجديد لتجديد تعاقد اللاعب وإستمراره فى البيانكونيري لمواسم مقبلة.

وتعاقد يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية مع المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت بعد مفاوضات كبيرة بعد أن كان اللاعب يفاوضه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً تعاقد الفريق مع رابيوت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وعاد جيانلويجى بوفون حارس مرمى الفريق التاريخى بعد موسم قضاه فى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً تواجد الظهير الأيمن البرازيلي دانييلو الذى إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بعد دخوله ضمن صفقة لاعب اليوفي المنتقل للسيتى كانسيلو.