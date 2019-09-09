رياضة | رسميا.. المقاولون العرب يضم النيجيري كوفري ٤ مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. المقاولون العرب يضم النيجيري كوفري ٤ مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي المقاولون العرب رسميًا مع النيجيري كوفري في صفقة انتقال حر لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وسيرتبط كوفري بعقد مع المقاولون العرب لمدة ٤ مواسم، ليقود هجوم الفريق في الموسم المقبل.

ووقع المهاجم النيجيري على عقود انتقاله للمقاولون العرب في حضور عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، وعلاء أباظة وكيل اللاعب.

ولعب كوفري في صفوف فريق بني غازي الليبي، لينضم لصفوف المقاولون العرب بناءً على طلب عماد النحاي المدير الفني للفريق.

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وكان المقاولون العرب قد خاض معسكرًا خارجيًا في كراوتيا، استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض الفريق ٣ مباريات ودية خلال هذا المعسكر حرص خلالهم عماد النحاس على تجربة لاعبيه ومنحهم بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تحضيرًا للموسم الجديد.

وكانت أخر مواجهة خاضها المقاولون العرب في الدوري العام الممتاز أمام الأهلي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل لذئاب الجبل الهدف الوحيد اللاعب التونسي سيف الجزيري تحت قيادة مدربه عماد النحاس.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن عماد النحاس هو واحد من الأسماء المرشحة بقوة لمعاونة المدير الفني القادم لمنتخب مصر حيث يعتبر أقربهم مدرب المصري البورسعيدي إيهاب جلال.