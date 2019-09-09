رياضة | صدمة كبرى لريال مدريد

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تلقى الفريق الأول لنادي ريال مدريد ضربة قوية قادمة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الكشف عن تطورات جديدة في صفقة بوجبا.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن مانشستر يونايتد يدرس تمديد عقد بول بوجبا في الفترة القادمة بعد جلسة مع وكيل أعماله في الفترة الماضية.