رياضة | مانشيني يعيد لإيطاليا بريقها المفقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشيني يعيد لإيطاليا بريقها المفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب منتخب إيطاليا تحت قيادة مدربه روبيرتو مانشيني من العبور إلى نهائيات يورو 2020، بعدما حقق انتصارا ثمينا خارج قواعده على منتخب فنلندا بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما أمس، ليصل إلى النقطة الثامنة عشر متصدرا لمجموعته.

لكن طريقة الفوز هي الأكثر أهمية، فرغم أن ركلة الجزاء كانت قاسية، فإن مانشيني نجح في نقل المباراة إلى ملعب المنافس كما اعتاد الفريق تحت قيادته، وصنع ما يكفي من فرص كانت ستجعل النتيجة مريحة أكثر.

وقال مهاجم ومدرب إيطاليا السابق روبرتو دونادوني: "دب الحماس في المنتخب الوطني، أحب مشاهدة الأولاد الآن وهم يلعبون بهذا الحماس والتصميم والروح الجماعية".

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يتطور مستواهم جيداً، وتتحسن أيضاً طريقة تفكيرهم، وهو ما يعطي الانطباع بأنهم لا يهابون المنافسين حتى في المواجهات خارج الأرض".

Advertisements

وكما وعد منذ البداية العام الماضي اعتمد مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق على اللاعبين الشبان وبلغ متوسط أعمار التشكيلة أمس الأحد، 25 عاماً.

والشيء المثير أكثر للإعجاب نجاح مانشيني في الاعتماد على لاعبين أصحاب خبرة من الدوري الإيطالي كان يتم تجاهلهم في السابق على المستوى الدولي.

وأمس الأحد، خاض المدافع فرانشيسكو أتشيربي رابع مباراة له مع إيطاليا في سن 31، بينما شارك أرماندو إيتسو (27 عاماً) في مباراته الثانية.