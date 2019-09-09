رياضة | خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم كهربا رسمياُ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم كهربا رسمياُ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت صفقة انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، لصفوف الأهلي هي الشغل الشاغل في الأوساط الكروية المصرية. وكشف مصدر بالنادي الأهلي، عن اقتراب كهربا بالفعل من الانضمام للقلعة الحمراء في يناير الماضي، خاصة وأنه ضمن الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات الشتوية لأي نادي.

وأكد المصدر، أن الأهلي لم يقم حتى الآن بالتفاوض بشكل رسمي مع كهربا، وحتي الآن لم يتم حسم موقفه النهائي من ضمه بشكل نهائي في شهر يناير من عدمه.

وأشار المصدر، إلى هناك حالة وحيدة ستحدد موقف كهربا من الانضمام للأهلي في يناير، وهي لجنة التخطيط بالأهلي، والتي استلمت ملف محمود كهربا لمتابعته في الدورى البرتغالي وتحديد الموقف النهائي من ضمه أو تأجيل الأمر لفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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