شكرا لقرائتكم كواليس جلسة عتاب ديسابر ولاعبي بيراميدز والخواجة يعترف : أخطأت ولكن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يمر ضياع كأس مصر، مرور الكرام، داخل نادي بيراميدز، بعد خسارة المباراة النهائية أمام الزمالك بثلاثية نظيفة، ليحقق المارد الأبيض اللقب للمرة الـ 27 فى تاريخه.

وعقب انتهاء نهائي كأس مصر، عقد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، جلسة خاصة مع لاعبيه، للحديث عن مباراة الزمالك وأداء كل لاعب.

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وصب الفرنسي ديسابر غضبه على لاعبي بيراميدز بعد الخسارة من الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر، مؤكداً لهم أنهم يتحملوا الهزيمة بعد فشلهم فى تنفيذ جميع الواجبات التي تم تكليفهم بها.

وقال ديسابر للاعبين بعد انتهاء المباراة :"لم يظهر أي لاعب فيكم بمستواه المعهود ..لا أنكر أننى ارتكبت بعض الأخطاء فى إدارة المباراة ولكن كان من المفترض أن لا نخسر بهذا الشكل..أطالبكم بالتعويض فيما هو قادم والسعى للمنافسة على بطولة الدوري العام وبطولة الكونفدرالية الإفريقية".

وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة أحرزها أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحسم الفريق الأبيض بطولة كأس مصر.