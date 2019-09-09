شكرا لقرائتكم العريان يعرض ملف استضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث 3 سنوات متتالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، ملف استضافة مصر لاحدى سلاسل بطولات كأس العالم خلال الأعوام من 2021 وحتى 2024 خلال اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للعبة التى تقام على ‏هامش بطولة العالم للكبار وبطولة العالم لليزر رن المقامة بالمجر.

و قد ترشحت مصر بهذا الملف بناءا على الخطاب المرسل من قبل مسئولو الاتحاد الدولى لكل الدول ‏لتقديم ملفات للحصول على تنظيم احدى سلاسل بطولات كاس العالم ‏من 2021 وحتى 2024 .‏

و تتنافس مصر مع 6 دول لاستضافة ٤ بطولات لكأس العالم. و الدول المنافسة هي : الصين وبلغاريا، وبولندا، والمجر، وبيلاروسيا، والمانيا.

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وأوضح العريان أن المؤشرات تؤكد أن مصر ستكون من ضمن الدول الفائزة بشرف تنظيم احدى سلسلة بطولات كأس العالم و التي سيتم الإعلان عنها في يناير المقبل. حيث نجحت مصر بشكل مبهر في تنظيم احدى سلاسل كأس العالم على مدار الأعوام الماضية كما نجحت في تنظيم رائع لبطولة العالم للكبار عام 2017.

يذكر أن مصر قد توجت بذهبية الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث. كما فاز اللاعب المصري أحمد الجندي، للعام الثاني على التوالي، بجائزة أفضل لاعب ناشئ المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة.