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سفارة مصر بغينيا الاستوائية تحذر الأهلى قبل لقاء كانو سبورت...

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جدة - عمرو شويل حذرت السفارة المصرية في غينيا الاستوائية مسئولي النادي الأهلي من ارتفاع الرطوبة الكبير قبل سفر الفريق الأحمر لهناك فجر بعد غدا الأربعاء، بالإضافة لإرتفاع درجة الحرارة بشدة فى هذا التوقيت.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم السبت المقبل، وقامت السفارة المصرية بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة مبكرا.

 

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تغادر بعثة الأهلي القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح بعد غدا الأربعاء متوجهة إلى غينيا فى رحلة تستغرق 16 ساعة يتخللها ترانزيت فى اثيوبيا قبل التوجه الى غينيا.

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