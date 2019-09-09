شكرا لقرائتكم سفارة مصر بغينيا الاستوائية تحذر الأهلى قبل لقاء كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تغادر بعثة الأهلي القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح بعد غدا الأربعاء متوجهة إلى غينيا فى رحلة تستغرق 16 ساعة يتخللها ترانزيت فى اثيوبيا قبل التوجه الى غينيا.
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