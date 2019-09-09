شكرا لقرائتكم "سوبر كوتش".. كيف حلل قراء الخليج 365 نهائى الكأس بين الزمالك وبيرميداز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعلا مع الخدمة التى أطلقها موقع "الخليج 365" الرياضي، بشأن المشجع المدرب، تحت اسم "سوبر كوتش" انت المدير الفنى.. اكتب اسمك بالصوت والصورة بين محللى الخليج 365 فى الوطن العربى".

أرسل إلينا القارئين محمد الكيلانى ويوسف حسن تحليلا فنيا لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة لتيوج باللقب 27 فى تاريخه.

وتعتبر الخدمة خطوة جديدة على الطريق الذى سلكه "الخليج 365" فى منح جماهير الكرة حقهم الأصيل بالمشاركة فى إنتاج المادة المعلوماتية والخبرية، من خلال جسر التواصل بين الموقع وقرائه، والذى يمتد يوما بعد الآخر، يقدم موقع "الخليج 365" خدمة جديدة لقرائه، تتمثل فى مشاركتهم بالتحليلات الكروية والفنية للمباريات عبر استوديو "سوبر كوتش" التحليلى.

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ويمنح سوبر كوتش" القراء الأعزاء حرية تقديم الرؤى الفنية للمباريات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى التواصل بين الموقع وقرائه الأعزاء، وهى الغاية التى يسعى له "الخليج 365" وذلك بلا انتماء أو انحياز للألوان.

وحتى تصبح "سوبر كوتش" ما عليك سوى مشاهدة المباراة وتحليلها بصوتك وصورتك وفق رؤيتك الخاصة، وإرسال الفيديو لنا، عبر رسائل الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 بالفيسبوك، للعبور برؤيتك التحليلية للمباريات "المحلية والعربية والعالمية" إلى قراء "الخليج 365" من جماهير الكرة بمختلف فئاتها وانتماءاتها.