شكرا لقرائتكم المقاولون يضم مهاجم الأهلي الليبى 4 مواسم فى صفقة انتقال حر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو المقاولون العرب، مع النيجيري كوفري ايبونج مهاجم أهلي بني غازي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم لتدعيم خط الهجوم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.



النيجيري كوفري ايبونج (2)

وكشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام علي الكرة، عن التعاقد مع اللاعب بصفة رسمية اليوم الاثنين.



النيجيري كوفري ايبونج (3)

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جاء تعاقد الذئاب مع اللاعب النيجيري، بعدما شاهده عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في مباريات ودية مؤخراً، ليعوض رحيل أحمد علي هداف الدوري الذي رحل لصفوف بيراميدز.



النيجيري كوفري ايبونج (4)

يشار إلى أن المقاولون دعم صفوفه في الموسم الجديد بـ "7 صفقات" قبل التعاقد مع المهاجم النيجيري محمود السيد و محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي .