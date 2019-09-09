شكرا لقرائتكم ثلاجة الزمالك .. 10 ملايين مقابل شراء محمد حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادى الزمالك، عن القيمة المالية التى تكبدتها خزينة القلعة البيضاء، فى التعاقد مع محمد حسن لاعب الفريق الكروى الأول، والتى وصلت إلي 10 ملايين جنيه والتي تم دفعها للحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب الميزانية التى حصل عليها "الخليج 365" فإن النادى دفع 10 ملايين مقابل الحصول علي اللاعب الذي يعاني من ابتعاد عن المشاركة بالمباريات نتيجة تألق فرجاني ساسي وطارق حامد.

الزمالك يحقق 390 مليون جنيه من عضويات وإشتراكات الأعضاء

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وبحسب الميزانية فإن نادى الزمالك التى تم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى عن تخصيص إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور عن تحقيق النادى إيرادات تصل إلى 390 مليون جنيه خلال السنة المالية 2018 – 2019 من رسوم العضويات والإشتراكات السنوية.

وبلغت نسبة إيرادات نادى الزمالك من العضويات 55% من ايرادات النادى التى بلغت 708 ملايين جنيه.

وتراجعت إيرادات النادى عن العام قبل الماضي بواقع 94 مليون جنيه وذلك بسبب أن الميزانية السابقة كانت على مدار عام ونصف نتيجة اعتماد قانون الرياضة وتعديل المواعيد.

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

ووافق 21944 عضوًا من أعضاء الزمالك على اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، فيما رفض7895 عضوًا، وذلك بعدما حضر 30832 عضوًا للجمعية العمومية للأبيض.