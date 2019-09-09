شكرا لقرائتكم ثلاجة الزمالك .. 10 ملايين مقابل شراء محمد حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب الميزانية التى حصل عليها "الخليج 365" فإن النادى دفع 10 ملايين مقابل الحصول علي اللاعب الذي يعاني من ابتعاد عن المشاركة بالمباريات نتيجة تألق فرجاني ساسي وطارق حامد.
الزمالك يحقق 390 مليون جنيه من عضويات وإشتراكات الأعضاء
وتراجعت إيرادات النادى عن العام قبل الماضي بواقع 94 مليون جنيه وذلك بسبب أن الميزانية السابقة كانت على مدار عام ونصف نتيجة اعتماد قانون الرياضة وتعديل المواعيد.
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.
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