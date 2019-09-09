عموري ينضم للجونة...

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جدة - عمرو شويل نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو عبد الفتاح «عموري» بشكل رسمي في صفقة انتقال حر اليوم، الاثنين. وينتظم عموري في تدريبات الجونة استعدادا لخوض منافسات دوري الموسم الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠، ويلعب الجونة مع حرس الحدود مساء غد، الثلاثاء، في نهائي دورة الجونة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

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