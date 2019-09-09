شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه أسوان في دورة الجونة الودية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي مصر المقاصة نظيره أسوان غداً الثلاثاء في ختام دورة الجونة الودية المقامة على ملاعب النادي الساحلي، وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع.

كان المقاصة قد خسر في المباراة الأولى أمام نادي الجونة بهدف نظيف، فيما خسر أسوان من حرس الحدود بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7/6، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 2/2.

من جانبه أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان على المكاسب الفنية التي حققها الفريق خلال تلك الدورة الودية التي يسدل الستار على منافستها أمس، بعدما قدم أسوان عرضاً قوياً أمام الحرس وكان قريباً من تحقيق الفوز.