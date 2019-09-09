شكرا لقرائتكم المقاصة يواجه أسوان في دورة الجونة الودية غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان على المكاسب الفنية التي حققها الفريق خلال تلك الدورة الودية التي يسدل الستار على منافستها أمس، بعدما قدم أسوان عرضاً قوياً أمام الحرس وكان قريباً من تحقيق الفوز.
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