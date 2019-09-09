شكرا لقرائتكم بيراميدز يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم سوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو بيراميدز الزمن للتعاقد مع مهاجم قبل غلق باب القيد المحلي المقرر له يوم 17 سبتمبر الجاري، بعد طلب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق تدعيم المركز بلاعب سوبر، وذلك بعدم اقتناعه الكامل بالغاني جون أنطوي يحتاج لبديل له بجانب أحمد علي، كما أن هناك تفكير للتعاقد مع صانع العاب حال فشل التعاقد مع مهاجم صريح سوبر.

ولم ينجح دودو الجباس مهاجم بيراميدز الجديد فى إقناع ديسابر بإمكانياته الفنية، الأمر الذي جعل ديسابر يطالب ناديه بسرعة التعاقد مع مهاجم جديد، فى الوقت الذي ترك الخواجة الباب مفتوحاً أمام التعاقد مع صانع العاب ليصبح بديلاً لعبد الله السعيد، خاصة بعد رحيل محمد مجدي قفشة لصفوف الأهلى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.