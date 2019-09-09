شكرا لقرائتكم معسكر لحكام الدرجة الأولى لشرح التعديلات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت اليوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا قصيرا لـ 35 حكما ومساعدا من الدرجة الأولى سبق نجاحهم في الاختبارات البدنية. ويستهدف معسكر الحكام الذي يستمر لمدة يومين بأحد فنادق مصر الجديدة شرح تنفيذ التعديلات الجديدة نظريا وعمليا والتي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد.

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