شكرا لقرائتكم سوبر الأهلى والزمالك بجماهير .. على طريقة " كان 2019 "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت مصادر وثيقة الصلة باللجنة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى رفضوا الإفصاح عن أسمائهم .. أن هناك استعدادات ولقاءات ودراسة شاملة لإقامة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر له حتى الآن 20 سبتمبر الجارى بجماهير فى ظل ما كشفت عنه " اللجنة " ورئيسها عمرو الجناينى بأن الكرة بكل مسابقاتها ستعود مع الموسم المقبل بجماهير ، بعد تثبيت كل قواعد عودة الجماهير عبر نفس آليات الحضور الجماهيرى فى " الكان 2019 " .. من حيث الحجز الالكترونى وطرق التأمين بعد ظهور شركات أمن معتمدة .. تولت تأمين الجماهير والملاعب فى المونديال الأفريقى 2019 .. ونالت اشادت اجهزة الدولة ، بعد التنسيق فيما بينها ومسئولو وزارة الداخلية .

ذات المصادر أشادت إلى أن الحضور الجماهيرى لـ" السوبر المصرى " يتم الإستعداد له على قدم وساق ببحث كل الوسائل والوسائط التى تضمن راحة وتامين الجماهير والمنشآت ، وهو ما يدرسه الآن الجناينى مع لجنته ، ليكون السوبر هو ضربة البداية الحقيقية لعودة كاملة وجادة للجماهير .

وأضافت المصادر أن التجهيزات التى تمت عبر أرادة الدولة المصرية وأجهزتها وحولت الملاعب المصرية إلى مثيلاتها العالمية من حيث كاميرات المراقبة ، ووسائل الترفيه والمطاعم والكافيهات ، واماكن انتظار السيارات المصرح لها او المواصلات العامة ، تجعل عودة الجماهير مطمئنة للغاية .

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فى ذات السياق أوضحت مصادرنا أن هناك تشاور كامل – دون اعلان – بين رئيس اللجنة ورئيسا الأهلى والزمالك ، وبالطبع سيمتد التشاور لباقى الأندية ، عبر اكتمال المنظومة بعد خروج " رابطة الأندية المحترفة " للنور لتصبح المسئول عن تنظيم البطولات الخاصة بالأندية .

أما حول الإعداد فكان رد المصادر .. أن ما يتم العمل عليه البآن هو حضور كامل يصل إلى الأعداد التى حضرت مباريات أمم أفريقيا " كان 2019 " .. طبقا للسعة المحددة سلفا للإستادات .. ويتم الآن بحث اقامة السوبر باستاد القاهرة ، حال الإنتهاء الكامل من أعمال الصيانة عقب أمم أفريقيا .