سوبر الأهلى والزمالك بجماهير .. على طريقة " كان 2019 "...

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وأضافت المصادر أن التجهيزات التى تمت عبر أرادة الدولة المصرية وأجهزتها وحولت الملاعب المصرية إلى مثيلاتها العالمية من حيث كاميرات المراقبة ، ووسائل الترفيه والمطاعم والكافيهات ، واماكن انتظار السيارات المصرح لها او المواصلات العامة ، تجعل عودة الجماهير مطمئنة للغاية .
أما حول الإعداد فكان رد المصادر .. أن ما يتم العمل عليه البآن هو حضور كامل يصل إلى الأعداد التى حضرت مباريات أمم أفريقيا " كان 2019 " .. طبقا للسعة المحددة سلفا للإستادات .. ويتم الآن بحث اقامة السوبر باستاد القاهرة ، حال الإنتهاء الكامل من أعمال الصيانة عقب أمم أفريقيا .
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