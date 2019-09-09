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ميتشو يُجهز عبدالله جمعة لمواجهة الزمالك أمام بطل السنغال...

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جدة - عمرو شويل يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق من أجل العودة لقيادة تلك الجبهة أمام جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر له السبت المقبل.

 

وعانى عبد الله جمعة من إجهاد تسبب فى جلوسه على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقان أمس الأحد، على استاد برج العرب، فى نهائى كأس مصر والذى توج به الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف دون رد.

 

ومن المقرر أن يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلى خاص من قبل جهاز الزمالك بداية من تدريبات الغد ليكون جاهزا بأفضل صورة للعودة إلى التشكيل الأساسى فى المباراة القادمة.

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