شكرا لقرائتكم ميتشو يُجهز عبدالله جمعة لمواجهة الزمالك أمام بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلى خاص من قبل جهاز الزمالك بداية من تدريبات الغد ليكون جاهزا بأفضل صورة للعودة إلى التشكيل الأساسى فى المباراة القادمة.
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