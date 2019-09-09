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تأكيدا لـ الخليج 365.. إقامة السوبر المصري 20 سبتمبر الجارى...

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جدة - عمرو شويل أكد مصدر باتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 سبتمبر الجارى.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه لم يتحدد حتى الأن ملعب المباراة، إلا أن الأقرب هو إقامة المباراة باستاد برج العرب.

 

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وتابع المصدر أن هناك محاولات تدور حاليا مع الأمن لإقامة المباراة بحضور جماهيرى وهو ما سيتم حسمه قبل إعلان تفاصيل القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

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وأعلن اتحاد الكرة اليوم عن موعد سحب قرعة الدورى الجديد الخميس المقبل بأحد فنادق حى الزمالك.

 

وستعلن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، خلال الساعات المقبلة عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك خاصة مكان إقامة المباراة والذى لم يتحدد بشكل نهائى حتي الان ولكنه سيقام بالتأكيد داخل مصر وليس بأحدي الدول العربية كما كان من قبل .

 

وترغب اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فى الانتهاء من السوبر قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة أن هناك بطولة سوبر أخرى ستكون بين الفريقين أيضا بعد فوز الاهلى بالدوري موسم 2018-2019 وأيضا فوز الزمالك بالكأس فى نفس الموسم بعد فوزه على بيراميدز أمس بثلاثية نظيفة.

 

 

 

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