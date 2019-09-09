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شكرا لقرائتكم تأكيدا لـ الخليج 365.. إقامة السوبر المصري 20 سبتمبر الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع المصدر أن هناك محاولات تدور حاليا مع الأمن لإقامة المباراة بحضور جماهيرى وهو ما سيتم حسمه قبل إعلان تفاصيل القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأعلن اتحاد الكرة اليوم عن موعد سحب قرعة الدورى الجديد الخميس المقبل بأحد فنادق حى الزمالك.
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