شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنع الإسماعيلى من قيد صفقاته الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأرجعت اللجنة قرارها إلى تقديم سعد حسنى وشوقي السعيد لاعبىّ الإسماعيلي السابقين شكوى ضد النادي لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة. كان الاسماعيلى نجح فى ضم بيكيتى سيلفا لاعب غينيا بيساو وهمام طارق جناح المنتخب العراقى والمهاجم محمد حمدي زكي.

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