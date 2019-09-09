اخبار الرياضه

الزمالك يقفز للمركز الـ17 في التصنيف العالمي والأهلي يحتفظ بصدارة أفريقيا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك يقفز للمركز الـ17 في التصنيف العالمي والأهلي يحتفظ بصدارة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد نادي الزمالك 17 مركزاً  في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع " clubworldranking" العالمى ، بينما يتفوق الاهلى على العديد من الاندية العالمية في التصنيف مثل ليون الفرنسي وميلان الايطالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

 

واحتل الزمالك المركز الـ 87 عالمياً، بدلاً من المركز 104 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، فيما ارتقى الاهلى مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 52 ليحتفظ بصدارة قائمة الاندية المصرية والافريقية.

 

Advertisements

وتقدم بيراميدز الذي خسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك بثلاثية نظيفة مساء أمس، "مركزين" ليحتل المركز الـ 107 عالمياً.

 

على صعيد متصل، حافظ الإسباني على صدارة تصنيف أندية العالم، متفوقاً على ريفربليت الارجنتيني، كما حافظ الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر على المركز الثالث، بينما ارتقى مانشستر سيتي الإنجليزي للمركز الرابع بدلاً من بوكا جونيورز الارجنتيني الذي تراجع للمركز الخامس، في حين حافظ الإسباني على المركز الثامن في التصنيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقفز للمركز الـ17 في التصنيف العالمي والأهلي يحتفظ بصدارة أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا