الزمالك يقفز للمركز الـ17 في التصنيف العالمي والأهلي يحتفظ بصدارة أفريقيا...

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وتقدم بيراميدز الذي خسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك بثلاثية نظيفة مساء أمس، "مركزين" ليحتل المركز الـ 107 عالمياً.
على صعيد متصل، حافظ برشلونة الإسباني على صدارة تصنيف أندية العالم، متفوقاً على ريفربليت الارجنتيني، كما حافظ ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر على المركز الثالث، بينما ارتقى مانشستر سيتي الإنجليزي للمركز الرابع بدلاً من بوكا جونيورز الارجنتيني الذي تراجع للمركز الخامس، في حين حافظ ريال مدريد الإسباني على المركز الثامن في التصنيف.
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