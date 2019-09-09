شكرا لقرائتكم الزمالك يقفز للمركز الـ17 في التصنيف العالمي والأهلي يحتفظ بصدارة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد نادي الزمالك 17 مركزاً في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع " clubworldranking" العالمى ، بينما يتفوق الاهلى على العديد من الاندية العالمية في التصنيف مثل ليون الفرنسي وميلان الايطالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي.

واحتل الزمالك المركز الـ 87 عالمياً، بدلاً من المركز 104 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، فيما ارتقى الاهلى مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ 52 ليحتفظ بصدارة قائمة الاندية المصرية والافريقية.

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وتقدم بيراميدز الذي خسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك بثلاثية نظيفة مساء أمس، "مركزين" ليحتل المركز الـ 107 عالمياً.

على صعيد متصل، حافظ برشلونة الإسباني على صدارة تصنيف أندية العالم، متفوقاً على ريفربليت الارجنتيني، كما حافظ ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر على المركز الثالث، بينما ارتقى مانشستر سيتي الإنجليزي للمركز الرابع بدلاً من بوكا جونيورز الارجنتيني الذي تراجع للمركز الخامس، في حين حافظ ريال مدريد الإسباني على المركز الثامن في التصنيف.