شكرا لقرائتكم تعرف على موعد قرعة الدوري للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم2019-2020 في الساعة الواحدة ظهر الخميس المقبل، وذلك بقاعة اوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، في حضور مندوبي الأندية الثمانية عشر.

وفي سياق منفصل كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه سيتم اليوم إعلان موعد مباراة السوبر وملعب المباراة، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، موضحا أن هناك اتصالات تجرى حاليا لإقامة السوبر بـ ستاد القاهرة.

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