أسطورة ليفربول مدافعاً عن صلاح: اتهامه بالأنانية «هراء»

الموجز

دافع أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي روبي فاولر عن النجم العربي المصري محمد صلاح ولاعب الفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت مؤخراً مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني.

ووصف فاولر، في تصريحات لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، ما تناولته وسائل الإعلام العالمية بشأن "أنانية" محمد صلاح بـ "الهراء"، متسائلاً: "ألم تشاهدوا كرة القدم من قبل؟”.

وأكد فاولر أن النجم المصري سيستمر في ما يصفه البعض بـ "الأنانية" لأنه "يقوم بوظيفته وهي التسجيل".

وتابع أسطورة نادي ليفربول: "أنت لا يمكنك أن تكون هدافاً كبيراً بدون أن تكون واثقاً من قدرتك على التهديف، وهذا ما يفعله أي هداف، إنهم يتدربون على ذلك طوال الأسبوع".

وأشار إلى أنه من الأفضل أن يعتقد المهاجم بأنه بإمكانه التسجيل في أي وضعية، ومن أي مسافة، حتى لو كان تمرير الكرة الخيار الأفضل.

وقال فاولر إنه وبالنظر إلى سجل صلاح التهديفي فإنه سيواصل القيام بذلك، مشيراً إلى أنه لا يمكن تسجيل الكثير من الأهداف بدون القيام بما يتحدث عن الناس "الأنانية".

وتسائل: "لا أعلم ماذا يريد الناس؟، هل يريدوا أن تكون هدافاً، أم شخص يمرر الكرة فقط، ويصنع الأهداف؟ فلا يمكن القيام بالإثنين".

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واختتم فاولر تصريحاته قائلاً: "البعض يقول أن صلاح لم يقوم بتمرير الكرة إلى ماني لأنه يشعر بالغيرة، ولا يريد أن يسجل ماني، وهذا هراء أيضاً".

وأضاع فريق ليفربول فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي، حين قرر محمد صلاح تسديد الكرة مباشرة على مرمى الخصم، بدلاً من تمريرها لساديو ماني الذي كان تمركزه الهجومي أفضل من الفرعون المصري.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاش حول الخلاف بين النجم المصري وزميله السنغالي، حيث تحول اسم ماني إلى وسم تصدر قوائم المواضيع الأكثر تداولا في مصر.

وانتقدت بعض الجماهير صلاح واصفة تصرفه بالأناني، فيما دافع آخرون عن الفرعون المصري مؤكدين أن صلاح عانى من أنانية ماني خلال مباريات الفريق الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الفريق الإنجليزي يدرس فكرة بيع نجمه محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أنه "في حال تمت الموافقة على مقترح بيع صلاح، فإن قيمة بيعه الضخمة ستمكن ليفربول من شراء نجمين آخرين على الأقل من ثلاثة، بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، وجودان سانشو جناح بروسيا دورتموند، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن".

وأشارت إلى أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا جدا لبيع النجم المصري مقابل شراء لاعبين أو ثلاثة من النجوم الشابة الساطعة في أوروبا.