هنا أحدث تريب لجدول الدوري الأسباني بعد مباريات الجولة الثالثة من الليجا اتلتيكو مدريد في الصدارة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام، عن ترتيب جدول الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2019/2020، الدوري الأسباني لكرة القدم يعتبر من الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم، ومصنف من دوريات النخبة على مستوى العالم، لحجم المتابعة التي يحظى بها على مستوى العالم.

بعد انتهاء الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأسباني الممتاز، بتعادل ريال مدريد مع فريق فيا ريال بنتيجة هدفين لكل منهما، وبنفس النتيجة انتهت مباراة برشلونة مع الصاعد حديثاً للدوري فريق اوساسونا، وفي نفس الجولة استطاع أتليتكو مدريد فوزاً مثيراً على فريق إيبار بنتيجة 3-2، ليصعد لقمة الجدول برصيد 9 نقاط، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وبرشلونة يحل ثامناً برصيد 4 نقاط، وهذا الترتيب غير مرضي لجماهير الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، ومع عودة الدوري تأمل جماهير الناديين في العودة إلي مكانهما الطبيعي، في صدارة الدوري الأسباني.

جدول ترتيب فرق الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثالثة

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الأندية الحاصلة على لقب الدوري الأسباني الممتاز منذ بدايته حتى الآن

نادي ريال مدريد : حصل على اللقب 33 مره. نادي برشلونة: حصل على اللقب 26 مره. نادي أتليتكو مدريد: حصل على اللقب 10 مرات. نادي أتليتك بلباو : حصل على اللقب 8 مرات. نادي فالينسيا: حصل على اللقب 6 مرات. نادي ريال سوسيداد: حصل على اللقب مرتين. نادي ديبورتيفو لاكرونيا: حصل على اللقب مره واحدة. نادي أشبيلية: حصل على اللقب مرة واحدة. نادي ريال بيتيس: حصل على اللقب مرة واحدة.

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة صحيحة ودقيقة ترضي متابعي موقعنا عرب فور نيوز في كل مكان من محبي وعشاق الدوري الأسباني.