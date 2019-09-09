هنا أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة من الليجا

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز في مصر والعالم أجمع، من محبي الليجا الأسبانية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز، التي يهتم الملايين من محبي الكرة العالمية في معرفتها، فالدوري الأسباني يحظي بمتابعة كبيرة في العالم أجمع، لأنه من الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم، ويضم أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.

مع عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإصابة، وبداية مشاركته في المباريات ستحتدم المنافسة على لقب هداف الدوري الأسباني، مع نجوم ريال مدريد جاريث بيل وبنزيما، والمتصدرين الآن جيرارد مورينو لاعب فيا ريال المتصدر برصيد 3 أهداف.

يضم الدوري الأسباني الممتاز عدد 20 فريق يلعب كل فريق 38 مباراة في الموسم، وكان الدوري الأسباني قد أنطلق عام 1929 ميلادي، وكان وقتها يتكون من عشرة فرق فقط وحصل برشلونة على أول لقب للدوري الأسباني 1929.

ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني بعد نهاية الجولة الثالثة

الترتيب أسم اللاعب أسم النادي عدد الأهداف 1 جيرارد مورينو فياريال 3 2 لورين مورون ريال بيتيس 3 3 داني باريخو فالينسيا 2 4 جاريث بيل ريال مدريد 2 5 كريم بنزيما ريال مدريد 2 6 أنطون جريزمان برشلونة 2 7 نبيل فقير ريال بيتيس 2 8 روبيرتو توريس أساسونا 2 9 روجير مارتي ليفانتي 2 10 موي جوميز فياريال 2

قائمة أعظم هدافي الدوري الأسباني على مر التاريخ