NEW الآن ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة...

متابعينا الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال موقعنا عرب فور نيوز، للحديث عن موضوع الدوري السعودي للمحترفين، وترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يهم كل عشاق الكرة السعودية حول العالم، ونحن من خلال موقعنا سنقدم لكم أحدث ترتيب لجدول الدوري السعودي، للمحترفين الذي سيكون مختلف هذا العام، وستكون المنافسة فيه على أشدها بين كبار الكرة السعودية.

تصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس ولي العهد، بعد أن حقق العلامة الكاملة من المبارتان التي خاضهما في المسابقة برصيد 6 نقاط، وبنفس الرصيد من النقاط 6 نقاط يأتي العالمي في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال، ليشتعل الدوري من البداية وسوف نرى في المباريات القادمة شكل المنافسة، ثم يأتي العدالة والأهلي والشباب والفيحاء، في المركز الثالث برصيد واحد من النقاط وهو 4 نقاط، ومن المعروف أن نادي الاتحاد مؤجل له مباراة نتيجة مشاركته في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال.

ترتيب جدول الدوري السعودي بعد مباريات الجولة الثانية

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مفاجأة كبيرة للجماهير في الدوري السعودي هذا العام

رصدت الهيئة العامة للرياضة في المملكة جوائز ومفاجأة لتشجيع الجماهير للحضور في المباريات، بأكثر من 35 مليون ريال يجري عليها السحب نهاية كل مباراة، كما استحدثت منصة إلكترونية لبيع التذاكر، تتميز بحصول المشجع على تذكرة المباراة عن طريق الإنترنت، برقم المقعد ورقم موقف السيارة، لتوفير الوقت والجهد على الشجعيين والعمل على راحتهم.

تطوير الملاعب السعودية أستعداداً للموسم الجديد

جاء على الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، خلال حفل تدشين انطلاق الدوري، وتم التأكيد على أن الهيئة طورت 10 ملاعب جديدة، لتكون على أعلى مستوى استعداداً للموسم الجديد والملاعب هي، ( ملعب الجوهرة المشعة، ملعب مدينة الملك عبد العزيز، ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ملعب نادي الحزم، ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ملعب مدينة الملك عبد الله، ملعب الأمير محمد بن فهد، ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ملعب الملك فهد الدولي، ملعب الأمير فيصل بن فهد).