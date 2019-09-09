تأجيل مباراة الرائد والتعاون في الدوري لهذا السبب

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارًا بتأجيل مواجهة الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي تجمع الرائد والتعاون التي كان مقررا لها أن تُلعب الخميس 19 سبتمبر الجاري، لتقام في يوم الأربعاء الموافق 6 / 11 / 2019.

وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديين أن قرار التأجيل جاء بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر 2019، وفقًا للخطاب الذي تلقته اللجنة من إدارة تشغيل المنشآت في الهيئة العامة للرياضة.