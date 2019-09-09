اخبار الرياضه

تأجيل مباراة الرائد والتعاون في الدوري لهذا السبب

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع تأجيل مباراة الرائد والتعاون في الدوري لهذا السبب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارًا بتأجيل مواجهة الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم، التي تجمع الرائد والتعاون التي كان مقررا لها أن تُلعب الخميس 19 سبتمبر الجاري، لتقام في يوم الأربعاء الموافق 6 / 11 / 2019.

وأوضحت اللجنة في تعميم أرسلته إلى الناديين أن قرار التأجيل جاء بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله في بريدة، خلال الفترة من 14 إلى 24 سبتمبر 2019، وفقًا للخطاب الذي تلقته اللجنة من إدارة تشغيل المنشآت في الهيئة العامة للرياضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل مباراة الرائد والتعاون في الدوري لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا