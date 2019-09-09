شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كتالونية.. «ميسي» يرحب بالانضمام للدوري الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن هناك صدمة بين عشاق نادي برشلونة من الثغرة الموجودة في عقد قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتى تسمح له بالرحيل دون شروط في نهاية كل موسم.

وكشفت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الرياضية الإسبانية، أن ميسي يرحب بفكرة الانضمام إلى الدوري الأميركي للمحترفين، مثلما فعل نجوم سابقين مثل السويدي إبراهيموفيتش والإنجليزي دافيد بيكهام والإسباني دافيد فيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة النادي الكتالوني، ستحاول التفاوض مع النجم الأرجنتيني، شهر نوفمبر المقبل، بعرض يكون مدى الحياة يحدد فيه ميسي متى يريد الرحيل عن برشلونة، خاصة وأن العقد الحالي سيتنهي شهر يونيو عام 2021.

Advertisements

وقال جوسيب باريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني أن ميسي «باقٍ» في برشلونة، أولا بسبب العلاقات الجيدة جدا التي تربطه بالنادي، إلى جانب أن الشرط الجزائي كان دائما موجودا منذ سنوات ومع ذلك لم يستخدمه ميسي أبدا.

وأوضح: «هذا دليل على أن ميسي سيظل في الكامب نو على الأقل حتى نهاية 2022 التي ستقام فيها نهائيات بطولة العالم في قطر والتى من المرجح أن تكون آخر بطولة دولية يشارك فيها البرغوث البالغ حينها 35 عاما».

وجدد ميسي عقده الأخير مع برشلونة عام 2017، الذي تضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا نهاية أي موسم في حال أراد ذلك، وفقا لصحيفة «إل باييس» الإسبانية.

لكن هذا البند يمكّن ميسي من الانتقال لأي ناد خارج أوروبا، ولا يشمل الانتقال لأي ناد داخل القارة العجوز.

وقالت الصحيفة إن هذا البند تم وضعه من قبل ميسي، في حال قرر العودة إلى الأرجنتين لإنهاء مسيرته مع نيويلز أولد بويز، نادي الطفولة للأسطورة الأرجنتينية.