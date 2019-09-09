شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يخضع لفحص طبي قبل المران المسائي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يريد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول الاطمئنان على حالة اللاعب الذي غادر «التراي ماتش» الذي أقامه الجهاز الفني للاعبين خلال المران المسائي أمس الأحد؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بسبب شكواه من الإجهاد في العضلة الضامة.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من صباح بعد غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.